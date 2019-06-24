В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который исчез в субботу

По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом утопили в водоеме.

В Дарницком районе Киева в озере Вырлица обнаружили мертвым 9-летнего мальчика, который с 22 июня находился в розыске.

Как сообщает Эспрессо, он ушел 22 июня около восьми часов вечера гулять около дома и не вернулся. Его объявили в розыск.

Но уже в воскресенье, 23 июня, 9-летнего Захара нашли мертвым. По предварительной информации, его сначала зарезали, а потом утопили в водоеме. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства жуткого происшествия.

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Как сообщал УНИАН, днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была найдена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт издевательства над умершей (выгребная яма и др.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

В пятницу, 21 июня, в Ивановке, где объявлен траур, попрощались с девочкой.