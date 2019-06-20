В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко (фото)

Соседи указали, что «этот молодой человек и раньше засматривался на детей».

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области, мужчину задержали поздно вечером 19 июня.

«Им оказался местный 22-летний житель, сейчас он задержан в порядке ст. 209 УПК Украины», - сказали в отделе.

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По словам волонтеров организации «Лучшие люди Одессы», которые все эти дни круглосуточно активно занимались поиском девочки, дом, где проживал подозреваемый, обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но «тогда чего-то не доработали».

Только 19 июня, после того, как соседи указали, что «этот молодой человек и раньше засматривался на детей», дом обыскали в третий раз. Сначала у забора нашли принадлежавшие Лукьяненко сандалии, а затем и тело девочки. Где находилась девочка во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета.

На данный момент уже точно известно, что найденная в выгребной яме обнаженной девочка – это Лукьяненко.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, задержанный подозреваемый в убийстве ребенка признался правоохранителям в совершении им преступления.

По словам Аброськина, этот молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке.

Во время допроса задержанный признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт. Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

17 июня полиция задержала мошенника, который якобы за освобождение девочки вымогал у ее родителей 10 тыс. долл.