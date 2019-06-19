Причастный к смертельному ДТП на Херсонщине полицейский ехал за рулем пьяным - волонтер

ДТП, в котором погибла семья из трех человек, произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня.

Полицейский, который причастен к ДТП на Херсонщине, в результате которого погибла семья из трех человек, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

Читайте такжеНа Херсонщине авто с мужчиной и двумя детьми упало в воду - никто не выжил

"Пьяный вхлам мусор убил семью из трех человек в Херсонской области. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут мусора Калинин Евгений Александрович", - написал волонтер.

По данным Синицына, отцом полицейского является бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин. Он якобы имеет родственные связи с нардепом от БПП Николаем Паламарчуком. Помощник последнего, Игорь Павловский, был одним из организаторов убийства активистки Кати Гандзюк.

Синицын предполагает, что учитывая это, полицейский Калинин может избежать наказания за ДТП и гибель семьи.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Скадовск-Каховка с участием полицейского погибла семья из трех человек. Подозреваемый в совершении ДТП задержан, им является старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.