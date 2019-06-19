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Причастный к смертельному ДТП на Херсонщине полицейский ехал за рулем пьяным - волонтер

22:43, 19 июня 2019
Происшествия
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Дело расследуют следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Мелитополе / фото ГБР

Полицейский, который причастен к ДТП на Херсонщине, в результате которого погибла семья из трех человек, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

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"Пьяный вхлам мусор убил семью из трех человек в Херсонской области. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут мусора Калинин Евгений Александрович", - написал волонтер.

По данным Синицына, отцом полицейского является бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин. Он якобы имеет родственные связи с нардепом от БПП Николаем Паламарчуком. Помощник последнего, Игорь Павловский, был одним из организаторов убийства активистки Кати Гандзюк.

Синицын предполагает, что учитывая это, полицейский Калинин может избежать наказания за ДТП и гибель семьи.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Скадовск-Каховка с участием полицейского погибла семья из трех человек. Подозреваемый в совершении ДТП задержан, им является старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

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Теги: #ДТП#Херсонщина#полицейскийпогода в Херсоне