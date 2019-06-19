Отец Гандзюк просит президента о конфиденциальной встрече с ним и активистами

Виктор Гандзюк отметил, что просит о встрече "без камер и журналистов".

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, просит президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?».

Соответствующее письмо к главе государства он опубликовал на своей странице в Facebook.

"О деле моей дочери Екатерины Гандзюк нет необходимости рассказывать. Уже более 10 месяцев о ней говорят в Украине и во всем мире. Уже более 10 месяцев продолжается следствие и параллельно - поиск справедливости ради наказания всех виновных и причастных к саботажу расследования", - написал отец активистки.

Он отметил, что месяц назад в более чем сорока городах Украины, а также в Берлине, Париже, Варшаве, Праге, Торонто, Страсбурге, Лондоне, Брюсселе состоялась самая масштабная акция со времен Евромайдана под названием "Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", участники которой обратились к президенту с требованием привлечь к ответственности всех виновных в смерти активистки.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - отметил Гандзюк.

Он напомнил, что 17 июня у его дочери был день рождения, ей должно было исполниться 34 года.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

12 апреля в то время президент Украины Петр Порошенко освободил Гордеева от должности председателя Херсонской ОГА.