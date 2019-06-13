В Одесской области 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела, пытаясь сделать селфи на крыше поезда

Выпускница школы хотела сделать памятное фото по случаю успешного ВНО.

В селе Карпово Раздельнянского района Одесской области 17-летняя девушка получила ожоги около 65% поверхности тела от удара током на товарном вагоне грузового поезда.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции Одесской области, трагедия случилась вчера.

«Одесситка приехала в гости к дедушке и, гуляя вечером вдоль железнодорожного пути, решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешно сданном ВНО. Поднявшись по лестнице на крышу вагона, она получила удар током силой 24,5 тыс. вольт», - сообщили в главке.

Несовершеннолетнюю, получившую ожоги 65% поверхности тела, отбросило на землю. Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, который стал очевидцем трагедии.

В тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр Одессы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.