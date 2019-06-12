Прокуратура согласовала подозрение двум гражданам Италии, воевавшим на стороне "ДНР"

Двое итальянцев в 2014 году добровольно прибыли в оккупированную Ясиноватую и присоединились к боевикам; прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых.

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, которые находились в рядах боевиков "ДНР". Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила 12 июня в Facebook.

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43-летнему и 30-летнему мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, в 2014 году итальянцы прибыли в Ясиноватую Донецкой области для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение других боевых задач.

"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.