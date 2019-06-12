В Харькове трехлетний мальчик выпил отбеливатель и попал в реанимацию

Мальчик находится в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное.

В Харькове с отравлением госпитализирован трехлетний мальчик, который по месту жительства выпил отбеливатель.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о госпитализации ребенка поступила в полицию сегодня в 08:27.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который стоял в кружки на столе.

«Ребенок долил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате», - говорится в сообщении.

В настоящее время малыш находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Также решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.