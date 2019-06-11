В Киеве грузовик протаранил две легковушки: троих людей госпитализировали (фото, видео)

Из-за ДТП травмы получили трое пассажиров Opel, их госпитализировали в ближайшую клинику.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек и грузовика произошло в Киеве.

Об этом передает Информатор.

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Авария случилась в понедельник, 10 июня, примерно в 19:20 на Житомирской трассе. Все машины ехали по направлению в центр столицы. Водитель грузового авто Mercedes рассказал, что изначально два других водителя хотели проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, но неожиданно начали резко тормозить. Он не успел остановиться вовремя и влетел в заднюю часть Opel, а тот в свою очередь протаранил Жигули.

При этом водители легковых машин утверждают, что стояли на перекрестке на красный свет, когда в них "прилетел" грузовик. Они считают, что он просто зазевался.

Из-за ДТП травмы получили трое пассажиров Opel, их госпитализировали в ближайшую клинику.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины аварии.