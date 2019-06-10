Во Львове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов

Сообщение о минировании анонимно прислали в полицию по электронной почте.

Сегодня, 10 июня около 12:00 неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Львов”, главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

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Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, пишет LB.ua.

Сообщение о минировании прислали в полицию по электронной почте. Кроме вокзала и аэропорта, аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, гостиниц и торговых центров.

На места, которые были объявлены заминированными, прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Ранее в Киеве поступили сообщения о минировании Верховной Рады, министерства, станций метро и других объектов.