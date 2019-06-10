цей матеріал доступний українською

Во Львове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов

13:45, 10 июня 2019
Происшествия
115 0
Во Львове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов / фото lv.npu.gov.ua

Сегодня, 10 июня около 12:00 неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта “Львов”, главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

Читайте также"Для проверки понадобится неделя": в Киеве заминировали ТЦ, детсады, больницы и гипермаркеты

Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области, пишет LB.ua.

Сообщение о минировании прислали в полицию по электронной почте. Кроме вокзала и аэропорта, аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, гостиниц и торговых центров.

На места, которые были объявлены заминированными, прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Ранее в Киеве поступили сообщения о минировании Верховной Рады, министерства, станций метро и других объектов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовпогода во Львове