В Киеве жестоко избили школьницу (видео)

В комментариях к посту написала мама девочки, принимавшей участие в избиении.

В Киеве ученицы школы №211 жестоко избили еще одну школьницу.

Очевидцы снимали это на видео, которое уже выложили в Facebook. Как можно увидеть в ролики, одна из школьниц бьет девочку ногой в живот.

Читайте такжеНа Днепропетровщине толпа школьниц жестоко избила сверстниц

"Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Буллинг и насилие ближе, чем нам кажется", – написала Юлия Бычкова на своей странице в Facebook в описании записи с избиением.

В комментариях к посту написала мама девочки, принимавшей участие в избиении. Женщина утверждает, что пострадавшая Лиза не получила серьезных травм, а заявление в полицию было подано.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева группа подростков с холодным оружием нападает на детей и отбирает мобильные телефоны и самокаты.