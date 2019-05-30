В Киеве группа подростков с холодным оружием нападает на детей - соцсети

Одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка, которую избили и ограбили.

В Днепровском районе Киева группа подростков с холодным оружием нападает на детей и отбирает мобильные телефоны и самокаты.

Об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на данные соцсетей.

Читайте такжеВ Киеве взорвали банкомат: грабители убегали с сумками в руках

Одной из пострадавших оказалась 14-летняя девочка, которую избили и ограбили на улице Раисы Окипной. По словам мамы девочки, к ней подошел мальчик и попросил закурить. Получив отказ, он вернулся со своей мамой, которая набросилась на девочку. В ходе потасовки она получила удар в живот и лишилась телефона.

Мама пострадавшей сообщила, что ее дочь ударила девочка Лика, которая была в компании нападавших. Родители сняли побои и написали заявление в полицию.

Когда женщина написала об этой ситуации в социальной сети, то оказалось, что пострадало от подобных случаев еще, как минимум, несколько детей. Их родители пишут, что противоправными действиями занимается 12-летний мальчик по имени Ярослав. Он якобы не раз угрожал детям и ходил по улице с ножом в руках. Вместе с ним ходят подростки из той же школы.