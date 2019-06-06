цей матеріал доступний українською

Акт самосожжения в Ужгороде: мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

16:42, 06 июня 2019
Происшествия
120 0
Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы / фото УНИАН

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына, потерпевшего (1976 года рождения) доставили около 14.00.

У него диагностированы ожоги 90% поверхности тела, состояние крайне тяжелое.

Читайте такжеВ Киеве женщина почти неделю жила с мертвым сыном

В шоковом состоянии пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня житель Закарпатской области совершил самосожжение перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.

По предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги.

Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самосожжение#Ужгородпогода в Ужгороде