Акт самосожжения в Ужгороде: мужчина находится в крайне тяжелом состоянии
В Ужгороде мужчина, который пытался себя сжечь возле прокуратуры, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына, потерпевшего (1976 года рождения) доставили около 14.00.
У него диагностированы ожоги 90% поверхности тела, состояние крайне тяжелое.
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В шоковом состоянии пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.
Как сообщал УНИАН, сегодня житель Закарпатской области совершил самосожжение перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.
По предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги.
Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.