В Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения перед зданием областной прокуратуры
В Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения перед зданием областной прокуратуры.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, осмотр места происшествия проведен следователями полиции, прибывшими по вызову. Мужчина с ожогами госпитализирован в областную больницу.
Акт самосожжения совершил житель Закарпатской области сегодня, 6 июня, перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.
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Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги.
Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.