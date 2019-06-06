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В Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения перед зданием областной прокуратуры

16:30, 06 июня 2019
Происшествия
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Мужчина с ожогами госпитализирован в областную больницу / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, осмотр места происшествия проведен следователями полиции, прибывшими по вызову. Мужчина с ожогами госпитализирован в областную больницу.

Акт самосожжения совершил житель Закарпатской области сегодня, 6 июня, перед зданием областной прокуратуры на Православной набережной в Ужгороде.

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Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, мужчина, который пытался себя сжечь, является военным пенсионером, он имел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги.

Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.

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Теги: #самосожжение#Ужгородпогода в Ужгороде