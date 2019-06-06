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В Киеве женщина почти неделю жила с мертвым сыном

09:10, 06 июня 2019
Происшествия
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Хозяйку квартиры госпитализировали в психиатрическую больницу / фото: Информатор

Об этом сообщает «Информатор».

Случай произошел в квартире №30 по адресу улица Ивана Сергиенко, 15 в Днепровском районе столицы. 5 июня около 21:00 соседи позвонили в полицию, пожаловавшись на неприятный запах.

Патрульные выяснили, что в квартире проживает женщина с психическими отклонениями и ее сын. Правоохранители попросили хозяйку открыть дверь квартиры, но женщина отказывалась. На место вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.

Фото: Информатор

Когда во внутрь зашли полицейские, то они увидели, что в квартире лежит разлагающийся труп парня. Его личность установлена. Ему было 24 года.

Хозяйку квартиры госпитализировали в психиатрическую больницу имени Павлова. На место прибыли следственно-оперативные группы Днепровского и главного управления полиции Киева. Точная причину смерти и подробности инцидента будут выясняться.

Как сообщал УНИАН, в Святошинском районе Киева по адресу улица Булгакова, 17 выпал подросток, который убирал на балконе.

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Теги: #смерть#Киевпогода в Киеве