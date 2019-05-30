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В нескольких университетах Киева ищут взрывчатку, студенты сдают экзамены на улице – СМИ (фото)

16:38, 30 мая 2019
Происшествия
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Из нескольких киевских университетов эвакуировали студентов и преподавателей / Информатор

В Киеве эвакуировали студентов и преподавателей из Национального университета культуры и искусств, национального авиационного университета и Киевского национального экономического университета из-за сообщений о минировании.

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Об сообщает "Страна", ссылаясь на студентов. Отмечается, что на месте работают кинологи и взрывотехники. Студенты тем временем вынуждены сдавать экзамены на улице.

Минирование корпуса КНУКИ подтверждает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу полиции Киева. 

Информатор

27 мая сообщалось, что с центрального железнодорожного вокзала Киева были эвакуированы 1,3 тысячи человек из-за ложного сообщения о минировании.

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Теги: #минирование#Киевпогода в Киеве