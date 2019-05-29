В результате штурма горсовета во Львове пострадал чиновник

Чиновник будет находиться в больнице несколько дней.

В результате избиения во время штурма Львовского городского совета с травмой селезенки госпитализирован руководитель департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«После избиения псевдоактивистами, которые сегодня выломали дверь в Ратуше и прорвались внутрь, директора департамента «Администрация городского головы» Евгения Бойко госпитализировали с травмой селезенки», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после медицинского осмотра врачи настояли на госпитализации, предположительно, на несколько дней.

В ведомстве также уточнили, что перед началом беспорядков в горсовете к протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Бойко.

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«Конструктивной беседы не получилось. Псевдоактивисты не захотели слушать чиновников городского совета и выломали двери в городской совет. Началась потасовка и драка. Псевдоактивисты бросили на землю Бойко и применили к нему силу. Также во время штурма они избили нескольких сотрудников Муниципальной охраны, выломали двери в Центр предоставления административных услуг», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове несколько десятков молодчиков, которые назвали себя активистами различных общественных организаций, ворвались в здание Львовского городского совета, выломав дверь.

По словам руководителя пресс-службы Львовского городского совета Кристины Процак, после этого они разошлись по этажам здания горсовета, пытались выломать дверь в кабинет мэра Львова Андрея Садового, а также его заместителя.

Кроме того, некоторые из них ворвались в кабинет директора одного из департаментов горсовета Галины Сличной, где нарушали общественный порядок. В это время другие активисты выломали двери в кабинет Центра предоставления административных услуг, а также повалили на пол и избили Евгения Бойко - руководителя департамента «Администрация городского головы».

Как сообщила Процак, по словам активистов, утром они намеревались попасть на аппаратное совещание в мэрии, которое по техническим причинам произошло раньше. Впоследствии большинство из них вышли из помещения мэрии и начали акцию у стен Ратуши.

Полиция устанавливает обстоятельства штурма Львовского городского совета и решает вопрос о правовой квалификации события.