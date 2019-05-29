Из музея «Киевпастранса» угнали «Икарус»

Правоохранители нашли автобус в городе Каневе, на территории частной автомастерской.

Из исторического экспозиционно-реставрационного центра столичного КП «Киевпастранс» угнали раритетный автобус. Пропавший транспорт обнаружили в Каневе.

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Как сообщает «Информатор», пропажу обнаружили во время плановой проверки.

Досудебное расследование установило, что 20 марта автобус «Икарус-260» 1986 года выпуска по приказу директора реставрационного центра выехал за пределы станции техобслуживания и поехал якобы в Автобусный парк №6. Но туда «Икарус» так и не приехал. При этом директор Автопарка №6 утверждает, что не давал распоряжения пригонять автобус в парк.

Правоохранители нашли автобус в городе Каневе, на территории частной автомастерской. Техпаспорт на автобус не нашли, VIN-номер злоумышленники тоже уже удалили. При этом, угонщики так и не убрали из салона табличку «Киевпастранса».

Автобус арестовали и признали вещественным доказательством. Сейчас в деле назначена трасологическая экспертиза, которая должна ответить на вопросы – каковы были номера двигателя и кузова автобуса. Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Наказание, которое грозит злоумышленникам – до 4-х лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дюссельдорфе Ferrari 288 GTO за 2 миллиона евро угнали во время тест-драйва.