Активисты, ворвавшиеся во Львовскую ратушу, искали по кабинетам заместителей Садового (фото, видео)

Сегодня активисты ворвались в горсовет, выломав дверь ратуши.

Группа активистов, которые ворвались сегодня в городской совет, ходила по кабинетам и искала заместителей городского головы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил глава львовской ГО «Рабов до раю не пускають» Иван Спринский, пишет Zik.ua.

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Он отметил, что «люди в черной форме» препятствовали их доступу к городскому совету.

«Не могут необоснованно любые люди – это муниципалы, или другие спецподразделения просто стоять границами и не допускать людей в мэрию. Извините, но это выглядит так, что бандитская группировка защищает мэрию», – заявил он

По словам Спринского, активисты выясняли, «не захватили ли городского главу и может ли городской совет работать в привычном режиме».

В частности, они зашли к и. о. заместителю городского главы по гуманитарным вопросам, директору департамента гуманитарной политики Галины Сличной и подняли вопрос об обеспечении участников АТО жильем. Активисты заявили, что в городе «нет никаких программ, кроме тех 100 тысяч гривень, которые выплачивают автовцам. Слична в ответ сообщила, что есть Программы создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО.

В пресс-службе ЛГС ранее сообщили, что лица, которые во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно – краской, выломали двери в городскую ратушу и ворвались внутрь.

Как сообщал УНИАН, 27 мая под Львовской ратушей собрались активисты различных общественных организаций на бессрочную акцию против произвола и беззакония чиновников ЛГС. Основным требованием является отставка городского председателя Львова Андрея Садового и его заместителей.

Сегодня, 29 мая, Львовскую городскую раду штурмом захватила группа спортивных молодых людей, которые назвали себя представителями организаций "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО".