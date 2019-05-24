Заммэра Львова Садового облили краской (фото, видео)
11:26, 24 мая 2019Происшествия
417 0
Инцидент произошел во время заседания исполкома Львовского городского совета.
Зама мэра Львова облили краской / скриншот видео
Во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского председателя по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - написал Зинкевич.
Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заммэра краской сопровождались аплодисментами.
Краской также залили стол и пол / фото facebook.com/igor.zinkevych
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter