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Заммэра Львова Садового облили краской (фото, видео)

11:26, 24 мая 2019
Происшествия
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Зама мэра Львова облили краской / скриншот видео

Во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского председателя по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - написал Зинкевич.

Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заммэра краской сопровождались аплодисментами.

Краской также залили стол и пол / фото facebook.com/igor.zinkevych
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Теги: #Львов#львовский горсоветпогода во Львове