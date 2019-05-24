Заммэра Львова Садового облили краской (фото, видео)

Инцидент произошел во время заседания исполкома Львовского городского совета.

Во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского председателя по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - написал Зинкевич.

Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заммэра краской сопровождались аплодисментами.