Садовый заявил, что его пытаются снять с мэрства

Инициаторами проекта постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова выступили депутаты от фракций БПП и «Свобода».

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что его пытаются сместить с занимаемой должности.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав фото проекта постановления о досрочном прекращении полномочий львовского городского председателя.

Инициаторами проекта выступили депутаты Львовского горсовета Маркиян Лопачак, Петр Адамик, Григорий Козловский.

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«Председатель фракции партии Петра Порошенко в городском совете Адамик, председатель фракции «Свобода» Лопачак, совместно с депутатом и совладельцем табачной фабрики Козловским (БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. За год до местных выборов лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы?», - заявил Садовый.

Он также выразил надежду, что указанные депутаты не согласовали с экс-президентом Порошенко свою инициативу.

«Петр Порошенко, надеюсь, что сценарий «хаос и грабеж» в исполнении львовских депутатов от БПП с вами просто не согласовывали», - добавил мэр Львова.

Согласно тексту проекта постановления, депутаты предлагают досрочно прекратить полномочия Садового в связи с принятым 30 января 2017 года постановлением Львовского апелляционного административного суда в части признания противоправной бездеятельности львовского городского председателя относительно необеспечения закрытия городского полигона твердых бытовых отходов и проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона для размещения ТБО Львова, строительство на нем завода по их переработке и мусоросортировочного комплекса.

Как сообщал УНИАН, мэр Львова, глава партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил, что готов возглавить избирательный партийный список на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.