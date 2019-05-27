В центре Львова молодой девушке на голову упал кусок кирпича
Во Львове госпитализировали 19-летнюю девушку, на голову которой упал кусок кирпича.
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Как сообщает «Львівска хвиля», инцидент произошел на площади Мицкевича, возле клуба Сплит. Пострадавшую госпитализировали в 8-ю городскую больницу. Домедицинскую помощь девушке оказывали патрульные. Они наложили повязку головы для остановки кровотечения.
«Патрульные провели опрос подруги потерпевшей. Она сообщила, что около 13 часов они остановились возле пешеходного перехода и вдруг с крыши или строительных лесов упал на голову камень и нанес телесные повреждения ее подруге. Со слов очевидцев, на тот момент проводились ремонтные работы. По прибытию патрульных, лиц, которые проводили ремонтные работы, на месте не было. Потерпевшую забрала скорая», – рассказала журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
У девушки предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. Дом, с которого упал камень - в строительных лесах. Кто именно проводил там ремонтные работы установят следователи.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Денизли на голову 19-летней Бусри Ясар упала груда кирпичей, но она даже не потеряла сознания и смогла подняться с помощью прохожих.