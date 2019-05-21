Даже не потеряла сознания: в Турции на голову девушки упала груда кирпичей (видео)

По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки.

В турецком городе Денизли на голову 19-летней Бусры Ясар упала груда кирпичей, но она даже не потеряла сознания и смогла подняться при помощи прохожих.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На видео запечатлено, как по тротуару идут две девушки, и на одну из них внезапно обрушивается груда кирпичей. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться. К месту происшествия подбегают прохожие, чтобы оказать помощь и увести девушку подальше от стройки.

19-летнюю пострадавшую доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. Ее состояние оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей.

По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки, предположительно, из-за ошибки рабочего.