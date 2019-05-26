цей матеріал доступний українською

В киевском парке «Муромец» произошел пожар (фото, видео)

17:47, 26 мая 2019
Происшествия
75 0
Произошел пожар на территории парка «Муромец» / фото dsns.gov.ua

Читайте такжеВ Одессе произошел пожар на территории бывшей воинской части (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил 26 мая в 4:16. По прибытии спасателей было установлено, что горят деревянные трибуны волейбольной площадки площадью 450 кв. м с распространением пламени на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря.

В 5:07 пожарные локализовали пожар, а в 5:47 - ликвидировали.

На месте происшествия работали 12 человек личного состава Киевского гарнизона и три единицы пожарно-спасательной техники.

фото dsns.gov.ua

Погибших и травмированных нет. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пожар в Киевепогода в Киеве