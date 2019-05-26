В киевском парке «Муромец» произошел пожар (фото, видео)
17:47, 26 мая 2019Происшествия
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Огнем повреждено 450 квадратных метров деревянных трибун волейбольной площадки.
Произошел пожар на территории парка «Муромец» / фото dsns.gov.ua
В Киеве сегодня утром произошел пожар на территории парка «Муромец», который находится в Деснянском районе столицы.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сигнал о пожаре поступил 26 мая в 4:16. По прибытии спасателей было установлено, что горят деревянные трибуны волейбольной площадки площадью 450 кв. м с распространением пламени на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря.
В 5:07 пожарные локализовали пожар, а в 5:47 - ликвидировали.
На месте происшествия работали 12 человек личного состава Киевского гарнизона и три единицы пожарно-спасательной техники.
фото dsns.gov.ua
Погибших и травмированных нет. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.
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