В киевском парке «Муромец» произошел пожар (фото, видео)

Огнем повреждено 450 квадратных метров деревянных трибун волейбольной площадки.

В Киеве сегодня утром произошел пожар на территории парка «Муромец», который находится в Деснянском районе столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сигнал о пожаре поступил 26 мая в 4:16. По прибытии спасателей было установлено, что горят деревянные трибуны волейбольной площадки площадью 450 кв. м с распространением пламени на металлический вагончик для хранения спортивного инвентаря.

В 5:07 пожарные локализовали пожар, а в 5:47 - ликвидировали.

На месте происшествия работали 12 человек личного состава Киевского гарнизона и три единицы пожарно-спасательной техники.

Погибших и травмированных нет. Причину возникновения пожара выясняют специалисты.