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В Закарпатской области трое неизвестных напали на пограничника

21:08, 25 мая 2019
Происшествия
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Пограничники совместно с полицейскими задержали всех троих фигурантов дела \ фото УНИАН

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Как сообщает Госпогранслужба, «противоправные элементы не оставляют попыток запугивания пограничников, которые активно противодействуют контрабандной деятельности».

Так, вчера к офицеру оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления ГПСУ, который возвращался со службы домой, в пгт. Солотвино подъехал легковой автомобиль украинской регистрации с тремя неизвестными лицами.

Двое из них, угрожая пограничнику, пытались применить физическую силу и применили газовый баллончик.

Правоохранитель в целях самозащиты совершил предупредительный выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль, после чего нападавшие скрылись.

У офицера медики диагностировали ожоги слизистых оболочек глаз.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.

Позже пограничники совместно с полицейскими установили и задержали всех трех фигурантов дела - местных жителей. Продолжаются следственные действия.

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Теги: #нападение#пограничники#Закарпатье