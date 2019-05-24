В Ивано-Франковске из почтового отделения за три минуты украли сейф с 1,4 миллиона гривень

Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

В Ивано-Франковске сегодня ночью дерзко ограбили отделение "Европочты" в центре города, за три минуты похитив сейф с 1,4 миллиона гривень.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковска.

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Следователи выяснили, что неизвестные лица использовали дымовые шашки и повредили окно, с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с 1,475 миллиона гривень.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

"Сейчас полицейские устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях Украины", - сообщили в полиции.

Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в марте полиция задержала подозреваемых в дерзком ограблении ювелирного магазина в Борисполе.