" На**й пошел отсюда": на столичных Липках женщина-водитель разразилась нецензурной бранью на просьбу съехать с газона (видео)

На замечание охранника женщина ответила нецензурной бранью, она кричала и угрожала побить мужчину.

В элитном районе Киева, на Новопечерских Липках, между женщиной-водителем и охранником ЖК разразился конфликт.

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Причиной стало то, что женщина припарковала свой автомобиль на газоне во дворе комплекса. Видео инцидента опубликовали в группе "Автомобильный Киев" на Facebook.

На замечание охранника женщина ответила нецензурной бранью, она кричала и угрожала побить мужчину.

"Ты что, совсем ох**л? Пошел нах*й отсюда, ты, охранник. Нах*й пошел отсюда. За какой х*й ты здесь деньги получаешь?", - кричала на весь двор женщина.

В итоге, она всё же села за руль и убрала авто с газона.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется для просмотра лицам младше 18 лет.

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