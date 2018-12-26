"Идите нах*р! Деб*лы бл**ь": Добкин взорвался руганью из-за введенных Россией против него санкций

Михаил Добкин выругался под твиттом российского премьера Дмитрия Медведева.

Нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин пожаловался на введенные Россией против него и его соратников санкции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима. А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой кто из вас ху, а то смешно выглядите», – сетует Добкин.

Пару недель назад, оппозиционеры на Форуме Свободной России внесли меня в список пособников путинского режима.А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ,где фигурирует и моя фамилия!Вы там разберитесь между собой кто из вас ху,а то смешно выглядите — Добкин Михаил (@mdobkin) 25 грудня 2018 р.

Также он под твиттом российского премьера Дмитрия Медведева о расширении списка физлиц, в отношении которых вводятся санкции, выругался из-за того, что в списке оказался он и его соратники по партии.

«Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нах*р со своими санкциями! ДБЛЫ БЛДЬ!», - написал он.

Отметим, в санкционном списке России оказались пророссийские политики — Вадим Новинский, Евгений Мураев, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Борис Колесников, Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый.