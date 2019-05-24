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В Запорожье погиб ветеран АТО, взорвав себя гранатой

13:34, 24 мая 2019
Происшествия
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Взрывом мужчине оторвало обе руки / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города еще 21 мая, однако о его гибели стало известно лишь сегодня.

По данным полиции, погибший – ветеран АТО. У мужчины были две боевые гранаты. Одна из них взорвалась, в результате чего он погиб, вторую – изъяли пиротехники. Взрывом погибшему оторвало обе руки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией «несчастный случай».

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Теги: #АТО#граната#гибель#Запорожьепогода в Запорожье