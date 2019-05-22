Заместителя мэра Василькова поймали на взятке в $2,5 тысячи

Чиновник вымогал и получил неправомерную выгоду за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков в Васильковском районе.

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали за вымогательство 2,5 тыс. долларов взятки заместителя городского головы Васильковского городского совета Киевской области.

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Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города Киева, задержанный вчера чиновник вымогал и получил от гражданина неправомерную выгоду за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.

Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.