Изуродовал тело горячим утюгом: харьковчанин получил 8,5 лет тюрьмы за убийство дяди

Мужчины часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

Приговором Московского районного суда Харькова 28-летнего харьковчанина признали виновным в жестоком убийстве своего дяди и приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчины жили в одной квартире. Они часто ссорились из-за того, что осужденный злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

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В день трагедии между ними вновь возник конфликт. Племянник, который находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, набросился на 53-летнего дядю с кулаками. Он несколько раз ударил родственника в лицо, после чего схватил черенок от швабры и бил им мужчину, пока не сломал «орудия».

Под силой ударов потерпевший упал на диван. Тогда злоумышленник нашел кусок пластиковой палки и стал наносить мужчине многочисленные удары по голове, пока не убил его. Чтобы убедиться, что дядя умер, осужденный включил утюг и прикладывал его к различным частям тела погибшего.

После содеянного убийца позвонил отцу и сообщил о ссоре. Мужчина сразу же вызвал на место происшествия правоохранителей.

На данный момент приговор суда еще не вступил в силу, поскольку он еще может быть обжалован.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Рокитнянского района Киевской области парень убил своего отчима, он нанес ему два удара ногой в лицо.