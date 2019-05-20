Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ (фото)

По поводу инцидента Высшая квалификационная комиссия судей Украины обратилась в полицию. В настоящее время полицейские дежурят возле входа в здание комиссии, рядом стоят молодчики.

Около 20 молодчиков спортивной внешности не пустили на рабочие места членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВККС.

В пресс-службе отметили, что молодчики назвались общественными активистами, но отказались сообщить, членами какой именно организации они являются.

По поводу инцидента ВККС обратилась в полицию. В настоящее время полицейские дежурят возле входа в здание комиссии.

Читайте такжеВ Харькове утром подожгли волонтерскую палатку: активисты говорят об угрозах накануне (фото)

Молодчики также стоят рядом, однако пленарное заседание ВККС сорвано, поскольку утром, еще до прихода полиции, они не пустили на рабочие места членов комиссии, включая председателя ВККС Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотку.

Также в пресс-службе сообщили, что сегодня в повестке дня работы комиссии нет вопроса о квалификационном оценивании судей, однако на завтра в ВККС на такое оценивание приглашены все 34 судьи Киевского административного окружного суда, которые в прошлый раз не пришли на оценивание, подав однотипные справки, о том, что они заболели ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что 17 апреля на прохождение квалификационного оценивания не явились 34 судьи Окружного админсуда Киева. В ВККС уточнили, что эти судьи не явились по основаниям временной нетрудоспособности, что подтвердили копиями соответствующих документов.

Решением комиссии от 8 мая указанным судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и назначена сдача экзамена на 21 мая 2019 года.

15 мая Окружной админсуд столицы признал отсутствие полномочий у председателя ВККС Козьякова и его заместителя Щотки.

В свою очередь в ВККС заявили, что имеют документы, которые свидетельствуют о наличии полномочий у Козьякова и Щотки.