В Хмельницкой области 254 участника чемпионата по туризму оказались в ловушке из-за сильного наводнения

Из-за внезапного поднятия уровня воды на реке в ловушке оказалась 201 ребенок и 53 взрослых.

В Хмельницкой области спасатели эвакуировали 254 участника чемпионата по спортивному туризму, отрезанных сильным наводнением.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в воскресенье, 19 мая в 11:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Черче Чемеровецкого района из-за сильной грозы и внезапного поднятия уровня воды необходима помощь в эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на другом берегу реки.

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Выяснилось, что во время проведения Хмельницкого чемпионата области по спортивному туризму среди учащейся молодежи из-за значительных осадков река Смотрич, через которую участники переправлялись на другую сторону, вышла из берегов, перекрыв им возможность вернуться назад самостоятельно. В ловушке оказались 201 ребенок и 53 взрослых.

"Бойцы ГСЧС организовали канатную и лодочные переправы, чтобы доставить всех людей в безопасное место. Спасательную операцию осложняло сильное течение, смывавшее все на своем пути. Однако, несмотря ни на что, огнеборцам удалось эвакуировать всех участников чемпионата и педагогов, а также переправить все снаряжение и личные вещи", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Хмельницкой области в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт. Кроме того, в результате непогоды были подтоплены улицы, дворы и подвальные помещения частных домохозяйств.