В Одессе суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО

Обвиняемый Василий Чемериз свою вину не признал.

Малиновский райсуд Одессы приговорил к высшей мере наказания Василия Чемериза, обвиняемого в убийстве и расчленении в 2017 году женщины-инспектора СИЗО Алены Порошенко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры в суде полностью доказали вину мужчины, который, будучи в момент совершения преступления заключенным, жестокого убил работницу следственного изолятора.

17 мая судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговором Чемериз признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим аналогичное преступление).

Как отметили в Малиновском райсуде, обвиняемый свою вину не признал.

«При определении вида и меры наказания обвиняемому судом учтена степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, его возраст и социальное положение, характер, мотив и обстоятельства совершенного преступления, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание», - заявили в суде.

Дело рассматривалось коллегиально - судьями и тремя присяжными.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одесском СИЗО 39-летний арестованный убил и расчленил сотрудницу изолятора Порошенко. Останки, сложив в полиэтиленовые пакеты, бросил в мусорный бак.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство.

В момент совершения убийства Порошенко Чемериз был под следствием в связи с совершением разбойного нападения.

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК), пыток и пр.

Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в Николаевский СИЗО.

В марте 2018 года обвиняемый заявил в суде, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь.