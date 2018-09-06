Сегодня на суде он признался, что заказчик - старший оперуполномоченный первого корпуса следственного изолятора Одессы.

Обвиняемый в убийстве с расчленением сотрудницы Одесского СИЗО назвал имя заказчика преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление подсудимый Василий Чемериз сделал сегодня в ходе очередного заседания Малиновского районного суда Одессы.

В начале заседания судья Стариков зачитал письмо из изолятора временного содержания о состоянии здоровья обвиняемого, поскольку 4 сентября суд вынужденно отложил слушания из-за того, что он якобы «наглотался лезвий». Из текста зачитанного сегодня письма следовало, что Чемериз проглотил металлические щипчики и фрагмент электрокипятильника - в знак протеста против «несправедливого» суда. Его обследовали в условиях стационара клинической больницы №11, и установили, что показаний к немедленной госпитализации нет.

Обвиняемый, очевидно, возмущенный таким поворотом событий, перешел «в наступление» и заявил, что «прокуратура крышует Одесский следственный изолятор». Он также подчеркнул, что «по делу» идет не один и не допустит, чтобы из него «сделали козла отпущения».

«Пока не возьмут под стражу главного заказчика, который заказал сотрудницу. Это - старший оперуполномоченный первого корпуса Александр. Он как работал, так и работает», - сказал Чемериз.

Он также подал ходатайства об отводе председательствующего по делу и прокурора, а затем – и всего состава суда. Судебная коллегия, посовещавшись в совещательной комнате, отказала в удовлетворении ходатайств обвиняемого, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом.

В ходе продолжившегося судебного заседания были допрошены два свидетеля стороны обвинения.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одесском СИЗО 39-летний арестованный Чемериз убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

12 марта 2018 года Чемериз в суде заявил, что его принудили совершить убийство сотрудницы СИЗО. Он утверждал, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника изолятора и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда Чемериз заявлял, что опасается за свою жизнь. 16 мая обвиняемый частично признал вину.

4 сентября Малиновский районный суд Одессы отложил слушание по делу об убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО.