Под Днепром неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно.

В ночь на пятницу, 17 мая, неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской.

Как сообщает Информатор взрыв прогремел около 2:00.

По информации издания, неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги.

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Известно, что происшествие обошлось без человеческих жертв, хотя магазин работает круглосуточно. Сотрудники магазина не стали обсуждать случившееся.

Какую сумму похитили из банкомата, пока неизвестно. После взрыва в магазине разбиты окна, повреждены витрины и потолок.

"На месте работают следователи, а также сотрудники охранных фирм. Они осматривают место происшествия, чтобы установить личности преступников в кратчайшие сроки", - пишет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 13 мая в Днепре неизвестные злоумышленники подорвали банкомат государственного ПриватБанка, расположенный на ул. Передовой.