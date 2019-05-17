В Запорожской области суд оправдал донецкого бизнесмена, обвиняемого в гибели 10 украинских спецназовцев

Суд не признал террористом мужчину, которого прокуратура обвиняла в том, что он сдал боевикам «ДНР» позицию 10 украинских военных, которых впоследствии расстреляли.

Куйбышевский районный суд Запорожской области не признал виновным в организации террористического акта уроженца Донецкой области Николая Бутрименко, которого прокуратура обвиняла в том, что он сдал боевикам «ДНР» позицию 10 украинских военных, которые впоследствии погибли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Вчера, 16 мая, Куйбышевский районный суд рассмотрел уголовное производство по обвинению Бутрименко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Суд признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

При этом по обвинению Бутрименко в совершении террористического акта, суд вынес оправдательный приговор.

«Гражданин Б. оправдан в связи с тем, что органом обвинения в суде не доказано участие обвиняемого в совершении террористического акта», - говорится в решении суда.

Также суд отказал родственникам погибших в удовлетворении гражданских исков (компенсация морального и материального ущерба).

Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывает предварительное заключение с 1 июня 2016 года. По «закону Савченко», согласно которому с момента задержания до вступления приговора в законную силу, срок заключения считается день за два, уже через год Бутрименко сможет выйти на свободу.

Прокуратура Донецкой области обвиняла Бутрименко в террористическом акте, а именно - в гибели 10 украинских военнослужащих в июле 2014 года недалеко от города Снежное Донецкой области. По версии следствия, он сообщил о позиции военных боевикам, после чего те расстреляли бойцов ВСУ.