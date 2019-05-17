В Киеве участники ОПГ похитили со складов почти полторы тонны орехов (фото)
Суд избрал меры пресечения в виде ареста для пятерых участников организованной преступной группировки, задержанных за кражу 1,3 тонны орехов с закрытой охраняемой территории складских помещений на ул. Бутлерова в Киеве.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, по решению суда четверо задержанных взяты под стражу, один (несудимый) - под домашний арест.
Участники преступной группы на протяжении длительного времени совершали кражи имущества из складских помещений, офисов и магазинов на территории Киева.
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Они были задержаны в ночь 14 мая после того, как загрузили похищенный товар на сумму около 340 тыс. грн в автомобиль и пытались скрыться.
"Организатором преступной группы оказался 35-летний уроженец Одесской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, соединенных с проникновением в жилище или другие помещения. Еще два человека - граждане Грузии, 1983 и 1984 годов рождения, также ранее судимые, выступали соорганизаторами преступлений, другие - исполнителями", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленникам инкриминируется ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).
Участников группировки проверяют на причастность к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории столицы.