В Киеве участники ОПГ похитили со складов почти полторы тонны орехов (фото)

Преступная группировка на протяжении длительного времени совершала кражи имущества из складских помещений, офисов и магазинов на территории столицы.

Суд избрал меры пресечения в виде ареста для пятерых участников организованной преступной группировки, задержанных за кражу 1,3 тонны орехов с закрытой охраняемой территории складских помещений на ул. Бутлерова в Киеве.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, по решению суда четверо задержанных взяты под стражу, один (несудимый) - под домашний арест.

Участники преступной группы на протяжении длительного времени совершали кражи имущества из складских помещений, офисов и магазинов на территории Киева.

Читайте такжеПод Днепром неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

Они были задержаны в ночь 14 мая после того, как загрузили похищенный товар на сумму около 340 тыс. грн в автомобиль и пытались скрыться.

"Организатором преступной группы оказался 35-летний уроженец Одесской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, соединенных с проникновением в жилище или другие помещения. Еще два человека - граждане Грузии, 1983 и 1984 годов рождения, также ранее судимые, выступали соорганизаторами преступлений, другие - исполнителями", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам инкриминируется ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).

Участников группировки проверяют на причастность к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории столицы.