На Херсонщине стая бродячих собак растерзала девушку
17:38, 13 мая 2019Происшествия
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Бродячие собаки изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу.
Инцидент произошел днем, когда девушка возвращалась домой / фото kaluga24.tv
В Новой Каховке Херсонской области стая бродячих собак растерзала 17-летнюю девушку.
Об этом сообщает «Херсон типичный».
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Инцидент произошел днем на улице Электромашиностроителей.
«Псы буквально изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу, от голеней до бедер. С множественными рваными ранами конечностей ее отвезли в городскую больницу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае нападения бродячих собак на людей не редкость в селах и городах Херсонщины.
Как сообщал УНИАН, в Ривном собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.
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