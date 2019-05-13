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На Херсонщине стая бродячих собак растерзала девушку

17:38, 13 мая 2019
Происшествия
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Инцидент произошел днем, когда девушка возвращалась домой / фото kaluga24.tv

Об этом сообщает «Херсон типичный».

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Инцидент произошел днем на улице Электромашиностроителей.

«Псы буквально изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу, от голеней до бедер. С множественными рваными ранами конечностей ее отвезли в городскую больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нападения бродячих собак на людей не редкость в селах и городах Херсонщины.

Как сообщал УНИАН, в Ривном собака породы питбуль вцепилась в 4-летнего мальчика так, что его едва смогли оттащить двое мужчин.

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Теги: #бездомные собаки#Херсонская область