В Харькове трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобиль с женщиной и ребенком (фото)

Работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

В Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota, травмирована женщина и 4-летняя девочка.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летнюю женщину-водителя легковушки и пассажира-ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отмечается, что авария произошла 12 мая около 11:10 на пересечении Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в четверг, 2 мая, на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек.