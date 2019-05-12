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В Харькове трамвай сошел с рельсов и протаранил автомобиль с женщиной и ребенком (фото)

22:27, 12 мая 2019
Происшествия
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В Харькове трамвай сошел с рельсов / фото facebook.com/police.kharkov

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 41-летнюю женщину-водителя легковушки и пассажира-ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отмечается, что авария произошла 12 мая около 11:10 на пересечении Московского проспекта и улицы Академика Павлова.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Женщину-водителя легковушки и пассажира-ребенка доставили в больницу / фото facebook.com/police.kharkov

Как сообщал УНИАН, в Виннице в четверг, 2 мая, на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек.

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Теги: #ДТП#авария#Харьков#трамвайпогода в Харькове