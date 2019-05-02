Под Киевом задержали иностранца, который развращал несовершеннолетнюю девушку

Нетрезвый мужчина пригласил девушку в свою квартиру и набросился на нее.

В селе Горенка Киевской области задержали гражданина Беларуси, который пытался изнасиловать 14-летнюю девушку.

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Как сообщается на сайте полиции Киевской области, в милицию обратилась несовершеннолетняя местная жительница, которая заявила, что наглядно знакомый сосед несколько дней назад пытался ее изнасиловать. Школьница никому не рассказала о содеянном ранее, поскольку была напугана.

Установлено, что мужчина, на которого указала заявительница, недавно заселился в многоквартирном доме.

"Среди белого дня возле подъезда мужчина навеселе начал доверительную беседу с девушкой о ее однокласснице. Затем он пригласил девочку в свою квартиру продолжить разговор. В квартире мужчина набросился на несовершеннолетнюю, начал ее раздевать. Школьница сопротивлялась и просила ее оставить. Однако на уговоры преступник не реагировал, пока не получил половое удовлетворение", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту временного проживания. Им оказался 36-летний гражданин Республики Беларусь, который имеет временный вид на жительство в Украине до 2020 года.

По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине в бане произошло групповое изнасилование несовершеннолетней.