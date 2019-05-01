В Донецкой области легковушка столкнулась с маршруткой, погиб военный (видео)

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир - получили телесные повреждения. Также повреждения получили двое граждан в автобусе.

В Краматорске полиция проверяет обстоятельства ДТП, в котором погиб военнослужащий.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-2115» с пассажирским автобусом один человек погиб, четверо травмированы.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Олексы Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт.

В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир получили телесные повреждения. Также повреждения получили двое граждан в автобусе.

Как сообщает ТСН, по предварительной информации, трое пострадавших в легковушке были военнослужащими.

На данный момент полицейские проверяют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).