В Харькове задержали 16-летнего юношу, который в шутку "заминировал" церковь

Полицейские установили, что 16-летний парень решил "пошутить", сообщив, что оставил гранату в церкви, когда святил кулич.

В Харькове задержан юноша, который "заминировал" церковь.

Как сообщает полиция Харьковской области, около 2.30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

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Сообщение оказалось ложным.

В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. Им оказался 16-летний местный житель. Как выяснилось, он таким образом решил "пошутить".

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех храмов, церквей и синагог в Киеве.