В Киеве мужчина угрожал сожительнице гранатой и подорвался (видео)

Виновник взрыва погиб на месте, его гражданскую жену госпитализировали.

В жилом доме на улице Вишняковской в Киеве прогремел взрыв. Житель квартиры угрожал гранатой своей гражданской жене и подорвался.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел 27 апреля, около 23:15. Виновник взрыва 1975 года рождения скончался на месте, его сожительницу 1981 года рождения госпитализировали.

По словам полиции, между мужчиной и женщиной возник конфликт, его причиной стали ее дети от предыдущего брака. В разгаре скандала, мужчина достал гранату и начал угрожать женщине. В этот момент прогремел взрыв.

По словам брата пострадавшей, он был мало знаком с ее гражданским мужем однако в разговорах тот часто упоминал, что у него есть справка из психиатрической лечебницы. Откуда у сожителя сестры оказалась граната мужчина не знает.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая», взрывотехники, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что в городе Вознесенск в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий.