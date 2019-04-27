На Киевщине из гранатомета обстреляли жилой дом

Пострадавших в результате инцидента нет.

В селе Гнедин Киевской области из гранатомета обстреляли частный дом.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

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"Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное - поврежден дом", – отметил Жукович.

Он добавил, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Как сообщал УНИАН, в с. Ставки Ривненской области в результате выстрела из гранатомета местному жителю оторвало пальцы руки.