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На Киевщине из гранатомета обстреляли жилой дом

19:30, 27 апреля 2019
Происшествия
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Злоумышленники с места происшествия скрылись / иллюстрация dp.npu.gov.ua

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

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"Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное - поврежден дом", – отметил Жукович.

Он добавил, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Как сообщал УНИАН, в с. Ставки Ривненской области в результате выстрела из гранатомета местному жителю оторвало пальцы руки.

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Теги: #Киевщина#гранатометпогода в Киеве