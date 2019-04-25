На Ривненщине нетрезвый мужчина выстрелил из гранатомета во дворе и остался без пальцев (фото)

По словам потерпевшего, он получил гранатомет от неизвестных лиц несколько лет назад, будучи членом праворадикальной организации.

В с. Ставки Ривненской области в результате выстрела из гранатомета местному жителю оторвало пальцы руки.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполіції в Ривненской области Антон Крук, 24 апреля компания товарищей во дворе дома после проведения огородных работ распивала алкогольные напитки.

31-летний владелец домовладения принес реактивный противотанковий гранатомет и вследствие неосторожного обращения с ним произвел выстрел.

По его словам, боеприпас взорвался на территории соседнего частного земельного участка, а взрывной волной мужчине оторвало пальцы руки. Его каретой скорой медицинской помощи доставили в травматологическое отделение медучреждения.

«В медучреждении пострадавший объяснил полицейским, что получил гранатомет от неизвестных несколько лет назад, будучи членом праворадикальной организации», - отметил Крук.

По факту небрежного обращения с боеприпасами, что привело к травмированию человека, следователи Ровенского районного отделения полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ст. 264 Уголовного кодекса Украины.

Виновнику грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Правоохранители проверяют информацию о происхождении боеприпаса и устанавливают лиц, причастных к этому событию.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине задержали пьяного псевдоминера, который хотел отомстить работодателю.