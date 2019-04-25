На Львовщине трое подростков из-за долга в 12 тысяч гривень убили своего знакомого

Фотографии с телом убитого злоумышленники выложили в соцсети.

В райцентре Жовква Львовской области трое несовершеннолетних из-за долга в 12 тыс. грн до смерти избили своего 17-летнего знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, информацию о возможном убийстве работники полиции получили из соцсетей.

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Как отмечается, 24 апреля участковому офицеру полиции Жовковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одной из социальных сетей была обнародована информация о возможном убийстве человека.

При проведении проверки информация подтвердилась - тело юноши с многочисленными телесными повреждениями обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Погибшим оказался 17-летний житель одного из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

«Установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей в возрасте 15 и 17 лет и 17-летний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что юноша не подает признаков жизни, они вынесли тело из подвала и закопали за домом. При этом они сфотографировали тело погибшего и затем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети», - сообщили в полиции.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого за то, что он задолжал им деньги - 12 тыс. грн и не мог вернуть долг.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.