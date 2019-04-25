Рекордная партия: в Киеве задержали группу наркоторговцев с 300 кг героина (фото, видео)

Злоумышленники занимались поставкой и организацией транзита героина через Украину в Европу.

В Киеве правоохранители задержали группу иностранных наркоторговцев с 300 кг героина.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполіції Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.

По словам Аброськина, во время операции изъято более 300 кг героина.