На Черниговщине недовольный результатами выборов мужчина "заминировал" военный городок

У подозреваемого изъяли телефон, с которого был сделан звонок.

В Черниговской области вчера полиция задержала мужчину, который сообщил о минировании военного городка в поселке Гончаровское (Черниговский район) из-за недовольства результатами президентских выборов.

Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, звонок на линию «102» поступил вечером 23 апреля. Нетрезвый мужчина, используя ненормативную лексику, сообщил оператору, что поселок Гончаровское заминировано.

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«Злоумышленник дал понять, что сделал это из-за недовольства результатами выборов», - говорится в сообщении.

Оперативники Черниговского отдела полиции задержали «минера» в одном из сел Козелецкого района. Злоумышленник, который был ранее судим, признался в содеянном, у него изъят телефон, с которого осуществлялся звонок.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) – наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается следствие.