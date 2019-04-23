На Днепропетровщине маршрутка без тормозов едва не наехала на пешеходов (видео)

В последний момент люди успели отскочить от микроавтобуса, который ехал на большой скорости.

В Каменском Днепропетровской области на пешеходов чуть не наехала маршрутка, у которой отказали тормоза.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 23 апреля, в центре Каменского, когда группа пешеходов переходила дорогу на зеленый свет.

Инцидент зафиксировали уличные камеры наблюдения. На видео можно увидеть, как в последний момент люди успевают отскочить от микроавтобуса, который ехал на большой скорости. Чудом обошлось без пострадавших.

Сейчас полиция опрашивает водителя маршрутки. Его забрали на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи", самого водителя избили очевидцы аварии. В полиции отметили, что женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Водитель маршрутки объяснил инцидент отказом тормозов транспортного средства.