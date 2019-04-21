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На Закарпатье подралась почти сотня ромов – СМИ

19:28, 21 апреля 2019
Происшествия
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Фото иллюстративное / фото Mukachevo.net

Как стало известно Mukachevo.net из собственных источников в правоохранительных органах, в драке участвовали около 100 человек.

Происшествие случилось сегодня, буквально в течение 1-2 часов в Берегово вблизи отдельного хутора. Сейчас известно, что к местным ромам пришли выяснять отношения ромы с соседнего села Яноши.

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Сейчас известно, что конфликт случился из-за внутренних споров, а в Береговскую ЦРБ поступают пострадавшие, которых несколько десятков.

В Главном управлении Национальной полиции Закарпатья подтвердили информацию о массовой драке.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка. На место была отправлена следственно-оперативная группа", - отмечают правоохранители.

В полиции добавили, что сейчас официально в Береговскую больницу обратился только один человек.

Производство было зарегистрировано еще вчера, ведь вчера была первая часть этой драки, по статье 296 УКУ, именно хулиганство.

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Теги: #драка#ромы